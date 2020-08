Autárquicas 2020 agendadas para 25 de outubro

3/08/2020 23:56 - Modificado em 3/08/2020 23:56

As oitavas eleições autárquicas em Cabo Verde terão lugar no dia 25 de outubro, data que cumpre as espectativas dos partidos políticos ouvidos pelo primeiro-ministro.

Numa sessão extraordinária do Conselho de Ministros, o governo “através de um decreto regulamentar, marcou as eleições autárquicas de 2020 para o dia 25 de outubro. É uma data que vai ao encontro daquilo que é a expectativa da maioria dos partidos políticos que nós ouvimos”, assegurou o ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire.

Para o governante, tendo em conta o momento da pandemia que o país está a viver, três meses são suficientes para que as estruturas de saúde e a Comissão Nacional de Eleições (CNE) possam também, se prepararem para garantir que as eleições decorram na normalidade.

Fernando Elísio Freire adiantou ainda que, brevemente, a CNE e a Direção Nacional da Saúde irão emitir um conjunto de diretivas para que as eleições autárquicas de 2020 decorram em segurança.

“Essas diretivas vão, de certeza, no sentido de se respeitar o distanciamento e o reforço das medidas de proteção para se evitar qualquer tipo de propagação no dia do acto eleitoral” avançou o governante, alegando ainda que as referidas medidas, não vão impedir que haja, “uma excelente participação dos cabo-verdianos nesse importante acto eleitoral”, explicou, apelando a uma grande participação dos cabo-verdianos.

Anteriormente o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, reuniu-se com representantes de todos os partidos legalmente existentes em Cabo Verde, com exceção do Partido do Trabalho e da Solidariedade (PTS) – ausente por motivos de doença), para auscultação sobre a data das eleições autárquicas.