Cidade da Praia com um doente em estado grave no Hospital Agostinho Neto

3/08/2020 23:41 - Modificado em 3/08/2020 23:42

O diretor nacional de Saúde, Artur Correia, informou que um paciente está internado em estado grave no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia e que o mesmo está sendo ventilado.

Na habitual conferência de imprensa sobre o ponto da situação da Covid-19, o DNS informou que no Hospital Agostinho Neto estão 9 doentes internados, sendo que um está em estado grave e a receber cuidados e com ventilação assistida. Adiantou ainda que mais nove doentes estão internados no Hospital Regional de Santiago Norte, todos estáveis.

O DNS sublinhou ainda que na cidade da Praia os casos continuam a aumentar, enquanto que, nos outros concelhos “há uma curva descendente”, por isso chama atenção das autoridades e a população em geral.

“Chamo atenção à cidade da Praia, Delegacia de Saúde, Câmara Municipal para reforçarmos a prevenção”, disse Artur Correia, precisando, que na Praia o que está a falhar é “uma maior responsabilização e fiscalização das autoridades e das pessoas”.

Por fim, Artur Correia, confirmou que até ao momento já foram realizados mais de 60 mil testes para Covid-19, sendo 41.633 testes rápidos e mais de 20 mil PCR.

Cabo Verde conta com 645 casos ativos, 25 óbitos, 1.911 recuperados e 2 transferidos e um total de 2.583 casos positivos acumulados.