São Vicente continua a resistir à Covid-19 com mais 39 resultados negativos

3/08/2020 19:42 - Modificado em 3/08/2020 19:42

A ilha de São Vicente que tem neste momento 1 caso ativo de Covid-19, continua resistindo à propagação do vírus na ilha, visto que as últimas 39 amostras analisadas pelo Laboratório de Virologia deram resultados negativos.

No laboratório de São Vicente foram analisadas 57 amostras, sendo 39 de São Vicente e 18 da Ribeira Brava de São Nicolau e ambas deram resultado negativo para a Covid-19, isto num dia que o país registou mais 36 novos casos da doença e 51 recuperados.

Em sentido inverso do que aconteceu em outros pontos do país, como são os casos de Santiago, Sal e recentemente São Nicolau, onde houve um aumento significativo de casos a partir do surgimento dos novos casos, São Vicente está a resistir à evolução da pandemia da covid-19.

São Vicente neste momento tem 14 casos acumulados de Covid-19, sendo 12 recuperados, 1 ativo e um óbito.