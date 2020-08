Sanvicentino Kevin Renato assina pelo Clube Atlético Macedo de Cavaleiros

3/08/2020 16:02 - Modificado em 3/08/2020 16:02

O defesa cabo-verdiano Kevin Renato, vai representar na época 2020/21 a formação do Clube Atlético Macedo de Cavaleiros do distrito de Bragança, Portugal, anunciou esta segunda-feira o clube na sua página oficial.

O jogador de 26 anos, que militava no Minas Argozelo, vai jogar na formação que ocupou o sexto lugar do Campeonato da Associação de Futebol de Bragança – Divisão de Honra, correspondente a terceira divisão portuguesa de futebol. “Kevin Renato é o mais recente reforço que irá fazer parte da nossa equipa para a próxima época. Um jogador que passou já por clubes como: Africanos, Vimioso, Mirandês, Argozelo, conta já com dois títulos distritais. Bem-vindo Kevin. Força Rapaz” escreveu o clube na sua página oficial.