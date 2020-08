São Nicolau já conta com 33 pessoas recuperadas da Covid-19

3/08/2020 15:57 - Modificado em 3/08/2020 15:57

A ilha de São Nicolau que tem, neste momento, 45 casos acumulados de Covid-19, registou este fim-de-semana mais 7 altas, subindo assim para 33 o número de recuperados do novo coronavírus na terceira ilha com mais casos da doença no país.

Apesar de mais um caso positivo de Covid-19 registado este domingo, 02, o número de recuperados da ilha ultrapassa o número de casos ativos de Covid-19, sendo que dos 45 casos acumulados, 33 já receberam alta do isolamento, estando neste momento apenas 10 doentes em isolamento institucional, num espaço preparado na Vila da Ribeira Brava, região que é o foco da doença na ilha.

De realçar que os dois primeiros casos de covid-19 registados na ilha, no passado dia 13 de junho e que estavam de passagem pela ilha, regressaram, entretanto, à ilha do Sal.

Cabo Verde contabiliza 2.547 casos acumulados, um total de 661 casos ativos, 1.860 recuperados, 25 óbitos e 2 transferidos.