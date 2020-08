São Vicente: Posse de estupefacientes e falsa identidade dão TIR com apresentação periódica

3/08/2020 15:49 - Modificado em 3/08/2020 15:49

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) deteve, este fim-de-semana, dois indivíduos, sendo um pela prática de crime de tráfico de estupefacientes e outro por identidade falsa.

Conforme nota da PJ, um dos indivíduos, do sexo masculino, foi detido na sexta-feira, 31 de julho, suspeito da prática de crime de falsa identidade. Já no sábado, um outro indivíduo também do sexo masculino, de 41 anos, foi detido em flagrante delito, na rua de Matijim, na posse de 22 pedras de haxixe, suspeito da prática de crime de tráfico de estupefacientes.

Os detidos foram presentes, em tempo legal, às autoridades judiciárias competentes locais, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoais, tendo-lhes sido aplicado TIR e apresentação periódica.