Boa Vista: Adolescente de 15 anos desaparecida no mar desde a tarde de ontem

3/08/2020 15:30 - Modificado em 3/08/2020 15:30

Uma adolescente, de 15 anos, da localidade de João Galego, encontra-se desde ontem à tarde desaparecida no mar de Altar, na ilha da Boa Vista.

De acordo com informações avançadas pela página Boa Vista no Ar, informações recolhidas junto do Comando Regional da Boa Vista, Viviane Barros fazia parte de um grupo de jovens voluntários que se encontravam numa campanha de limpeza naquela região. No final, parte do grupo decidiu banhar-se e foram arrastados pela correnteza.

Os outros colegas foram resgatados, mas Viviane continua desaparecida. De acordo com o Comandante Regional da Boa Vista, Bremen Cardoso, a busca pelo resgate da adolescente foi suspensa ontem à noite e retomada esta manhã. A equipa de resgate é composta por elementos da Polícia Nacional, Bombeiros, Protecção Civil e alguns voluntários que fazem as buscas no mar e em terra.