Covid-19: Jovem de 18 anos morre no Hospital Agostinho Neto

2/08/2020 23:24 - Modificado em 2/08/2020 23:24

Um jovem de 18 anos diagnosticado com Covid-19 e internado no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, morreu este domingo, 02, tornando-se a vítima mais nova da doença registada no país desde o início da pandemia.

De acordo com informações recolhidas, esta mais recente vítima da Covid-19 residia na Cidade Velha (Ribeira Grande de Santiago). Com mais esta morte a ilha de Santiago vê subir para 19 o número de óbitos provocados pela doença, visto que na passada sexta-feira, uma senhora de 84 anos, também faleceu devido a infeção pelo novo coronavírus.

A nível nacional o país regista 25 óbitos desde o início da pandemia, sendo a maioria em Santiago (19), seguida do Sal (4), Boa Vista (1) e São Vicente (1).

O país contabiliza um total de 661 casos ativos, 1.860 recuperados, 25 mortes, 2 transferidos e um total de 2.547 casos positivos acumulados.