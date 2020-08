Sal: Alex Saab conduzido ao hospital Ramiro Alves Figueira devido a problemas de saúde

2/08/2020 23:17 - Modificado em 2/08/2020 23:17

O empresário colombiano que aguarda o desfecho do processo de extradição solicitado pelos EUA foi conduzido no dia 1 de Agosto da prisão regional da ilha do Sal para o hospital Ramiro Alves Figueira devido a problemas de saúde. A defesa de Saab, sem sucesso, tem tentado que o empresário aguarde o desfecho do processo em prisão domiciliária devido aos diversos problemas de saúde que apresenta.

De acordo com Agência Cabo-verdiana de Notícias, que cita fonte do hospital Ramiro Alves Figueira, o detido Alex Saab foi conduzido ao hospital por volta das 13:00, devido problemas de saúde, sem especificar quais.

O empresário, encontrava-se numa Hiace escoltado por outras cinco viaturas, que comportavam um total de vinte agentes das forças especiais, de acordo com a Inforpress

Alex Saab Morán foi detido no dia 12 de Junho na ilha do Sal e aguarda desde o dia 16 de Julho, o desfecho do processo de extradição para os Estados Unidos da América.