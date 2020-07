Jardim Infantil Amílcar Cabral ganha nova vida após trabalhos de reabilitação

31/07/2020 21:04 - Modificado em 31/07/2020 21:04

O Jardim Amílcar Cabral, em São Vicente, que recebeu obras de remodelação, reabilitação e embelezamento, desenvolvidos em parceria com Balta Ben David e sua equipa, que levou o projecto “Um Parede de Cada Vez” à instituição, foi inaugurado na tarde desta sexta-feira.

A vereadora do pelouro de Ação Social da Câmara Municipal de São Vicente, Lídia Lima, referiu que este jardim infantil, a par de outros espalhados pela ilha, foi recebido da Promoção Social e a edilidade tem desenvolvido trabalhos de remodelação e melhoria de funcionamento.

“A Câmara Municipal assumiu estes jardins já com perspetiva de os melhorar num curto espaço de tempo e graças ao Balta, que se prontificou a ajudar-nos, conseguimos efetivar estas melhorias num curto espaço de tempo. Quando recebemos estes jardins a situação era realmente triste e estavam num estado lastimável, em termos de cozinha, casas de banho, salas com teto a cair, paredes e chão a precisar de remodelação, entre outros, e conseguimos melhorar criando condições para que estas crianças estejam em maior segurança e felicidade”.

Com estes trabalhos a vereadora garante que todos os funcionários do jardim vão trabalhar com mais “amor e dedicação”, num espaço que garante ficou “mais agradável”. Lídia Lima terminou lançando um repto à sociedade civil para que sigam os passos da equipa de Balta e Cacau, visto que a sua onda de solidariedade tem permitido reabilitar jardins-de-infância no Mindelo.

Por seu lado Balta, considerou que o projeto “Um parede de cada vez” tem vindo a crescer, garantindo que servirá não só para embelezar São Vicente, mas também para empregar jovens.

A inauguração das obras de remodelação, reabilitação e embelezamento do Jardim Amílcar Cabral foi presidida pelo presidente da edilidade sanvicentina, Augusto Neves. O responsável diz que o objetivo é melhorar a qualidade de vida das famílias.

“Nós todos devíamos seguir os passos do projecto “Um parede de cada vez”. A remodelação dos jardins tem uma grande importância para a educação das crianças e na formação dessa nova geração. Esta é que é a nossa missão, nosso dever, trabalhar para indo recuperar, restaurar pouco a pouco tudo aquilo que é o nosso património. Este é o nosso património e, portanto, temos que fazer tudo aquilo que pudermos” diz.

As obras de remodelação, reabilitação e embelezamento prosseguem no Jardim Mundo Infantil e deverão estar prontas brevemente.