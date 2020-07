São Vicente: Polícia Judiciária detém indivíduo na posse de 21 pedras de haxixe

31/07/2020 20:46 - Modificado em 31/07/2020 20:46

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, 30, em São Vicente, na Rua de Matijim, um indivíduo do sexo masculino, de 23 anos, que estava na posse de 21 pedras de haxixe.

Em comunicado de imprensa enviado na tarde desta sexta-feira, a PJ refere que a detenção por suspeita da prática de crime de tráfico de estupefacientes, foi feita em flagrante delito e levada a cabo através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada dos Crimes Contra o Património.

Também a PJ refere que o Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista, em cumprimento de mandados do Ministério Público, deteve, esta sexta-feira, 31, fora de flagrante delito, cinco indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 33 anos, suspeitos da prática de crimes de roubos em estabelecimentos e receptação, ocorridos na cidade de Sal Rei durante o corrente mês.

Refere a mesma fonte que vários dos objetos provenientes dos roubos, cujo montante ultrapassa os 700 contos, foram recuperados, na passada sexta-feira, 24, pela PJ numa operação conjunta com a PN.