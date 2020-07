Alcides Graça pede a responsabilização criminal do presidente da Câmara pelo “estado de abandono” da lixeira municipal

31/07/2020 16:11 - Modificado em 31/07/2020 16:11

O presidente da Comissão Política Regional do Partido Africano para Independência de Cabo Verde (PAICV), Alcides Graça, assegurou esta sexta-feira, que a lixeira municipal está abandonada e nisso pede a responsabilização criminal do presidente da Câmara.

É uma vergonha ver o estado de abandono em que se encontra a lixeira municipal, sem separação entre o lixo e os escombros, com a queima diário do lixo, que, como se sabe, é bastante prejudicial para o ambiente e para a saúde das pessoas”, suportou Alcides Graça em conferência de imprensa na manhã de hoje, na própria lixeira.

Segundo o líder do PAICV em São Vicente, a situação em que se encontra a lixeira municipal é um “crime ambiental imputável ao presidente da Câmara, que deve ser responsabilizado criminalmente”. Nisto, afirma que Augusto Neves conhece as condições em que funciona a lixeira municipal, mas que “nada faz porque a solução requer mobilização de recursos e não dá votos”.

“Este presidente só se preocupa com as obras que dão votos garantidos, designadamente o calcetamento, e não só. O seu partido em 16 anos e Augusto Neves em dez anos, à frente da câmara, não foram capazes de resolver esta situação da recolha e tratamento do lixo em São Vicente” vincou.

Alcides Graça não tem dúvidas em garantir que ambos tiveram “tempo suficiente” para encontrar uma solução ambientalmente sustentável para recolha e o tratamento do lixo, isto quando Augusto Neves garantiu a deslocalização da lixeira, ainda neste mandato, para um aterro sanitário municipal, com vigilância e acesso vedado a estranhos.

Para além destes factos, Graça, realçou que a CMSV “não foi capaz nem de vedar, tal como prometeu depois do acidente dramático com a criança da Ribeira de Vinha”, que se afogou em um dos tanques da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), no ano passado.