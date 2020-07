Embaixada de Portugal retoma pedidos de vistos para tratamento médico e acompanhamento de familiar sujeito a tratamento médico

31/07/2020 15:51 - Modificado em 31/07/2020 15:51

A Embaixada de Portugal anunciou que vai retomar a partir de 03 de agosto os pedidos de vistos para tratamento médico e acompanhamento de familiar sujeito a tratamento médico, ao abrigo dos Acordos de Saúde existentes com o INPS e Ministério da Educação da Família e da Inclusão Social.

A decisão foi anunciada em comunicado publicado na página do facebook da representação diplomática portuguesa, referindo que a partir de segunda-feira, 03, para além de retomar pedidos de vistos para tratamento médico e acompanhamento de familiar sujeito a tratamento médico, que estão abrangidos pelo INPS e MFIS, também irá proceder à retoma de vistos para Estudo (Superior, Secundário, Profissional), Reagrupamento Familiar, Investigação e Atividade docente ou altamente qualificada, Transferência temporária de trabalhadores entre empresas do mesmo grupo e Atividade independente/Startup Visa.

Os pedidos deverão ser agendados através do site online da Embaixada, tanto para a Praia como para o Mindelo, com excepção dos vistos para estudo no Ensino Superior em Portugal cujo requerente faça parte de uma lista a publicar pela Embaixada, que terão um sistema de agendamento separado.

A mesma fonte assegura que se mantêm ainda suspensos os pedidos de vistos de curta duração (Vistos Schengen) do Centro Comum de Vistos (CCV), Trabalho, Formação Técnica e Profissional, e ainda Tratamento Médico e Acompanhamento que não estejam ao abrigo dos Acordos.

“Não serão aceites outros tipos de visto, que se mantêm para já suspensos, sem previsão de retoma” conclui. Os serviços consulares de Portugal na cidade da Praia encerraram em março como medida preventiva face ao alastramento da pandemia provocada pelo novo coronavírus, serviços retomados a 08 de junho.