Cidadão Romeno detido na Cadeia Central de Ribeirinha já aceitou pedido de extradição

31/07/2020 15:34 - Modificado em 31/07/2020 15:34

O cidadão de nacionalidade romena, detido pela PJ no passado dia 23 de julho na ilha de São Nicolau, supostamente por fuga ao fisco na Roménia e que aguarda o processo de extradição na cadeia de Ribeirinha, em São Vicente, já aceitou o pedido de extradição.

A garantia foi dada esta sexta-feira, à Rádio Publica, pelo advogado de defesa João do Rosário tendo referido que apesar de não haver acordos de extradição entre os dois países, há leis que ajudam para que o processo se desenrole dentro da normalidade.

De salientar que o Ministério Público assegurou que este cidadão foi detido na sequência do cumprimento de um alerta vermelho da Interpol, com vista à sua extradição, por suposta fuga ao fisco no seu país na ordem dos 180 mil euros, mais de 19 mil contos.