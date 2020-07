Cabo Verde regista mais 33 novos casos de Covid-19

31/07/2020 15:12 - Modificado em 31/07/2020 15:12

A cidade da Praia registou esta sexta-feira mais 22 casos positivos de Covid-19, aumentando o número acumulado de casos para 1.411 desde 25 de março, data do primeiro caso diagnosticado na capital.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social (MSSS) informou que nas últimas 24 horas, os laboratórios de virologia do país processaram 265 amostras, das quais foram diagnosticados mais 33 novos casos de infecção por coronavírus, sendo a ilha do Santiago com 26 ( Praia com 22, Santa Cruz 2, Ribeira Grande de Santiago 1 e S. Domingos 1) a ilha do Sal contabilizou mais 7 novos casos de covid-19.

Com a actualização de hoje, o país passa a contabilizar um total acumulado de 2.451 casos positivos de covid-19, com 23 óbitos.