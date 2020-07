CVInterIlhas limita bagagem de mão na linha São Vicente/Santo Antão

30/07/2020 23:22 - Modificado em 30/07/2020 23:22

Com a implementação esta quinta-feira, 30, do sistema de check-in, nas ilhas de Santiago, São Vicente e Santo Antão para o sistema da CVInterilhas SA, os passageiros que viajam entre estas ilhas estão agora restringidos a apenas duas bagagens de mão, com peso máximo de 8 Kg cada.

De acordo com as novas medidas implementadas e avançadas pela Resermar – Reservas Online, “cada pessoa poderá viajar, agora, com dois itens de bagagens de mão, não ultrapassando as dimensões de 55x40x25 centímetros, nem o peso de 8 kg cada”.

Também os passageiros terão agora de apresentar-se para o embarque devidamente munidos de um documento de identificação com fotografia e bilhete de passagem com a antecedência de uma hora relativamente a hora prevista para a saída do navio.

“Nenhuma criança com idade inferior a 12 anos pode embarcar sem a devida autorização dos pais ou de pessoa dela encarregada” diz a fonte.

Por fim, garante que caso um passageiro seja impossibilitado de realizar a viagem e pretenda o reembolso ou alteração da data correspondente, deve contactar com o agente da Resermar dentro das 24 horas prévias à data prevista para a viagem.