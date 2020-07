PJ detém presidente da Associação dos Bombeiros de São Vicente

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, (DICM), no cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público da Comarca de São Vicente, deteve, fora de flagrante delito, o presidente da Associação dos Bombeiros de São Vicente, indiciado da prática de “quatro crimes de burla qualificada em concurso real com quatro crimes de falsificação ou alteração de documentos”, tendo desviado mais de duas centenas de contos da Associação.

A PJ aponta que este indivíduo, de 36 anos, supostamente, aproveitava-se da sua qualidade de presidente da Associação dos Bombeiros de São Vicente para, de forma “reiterada e fraudulenta, proceder a levantamentos de dinheiro das contas bancárias de que a associação é titular, em benefício próprio, causando, deste modo, prejuízos à referida associação em mais de duas centenas de contos”.

A detenção, de acordo com a mesma fonte, ocorreu entre esta quarta e quinta-feira.

O detido será presente esta quinta-feira, 30, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação.

