Covid-19: Com mais 45 novos casos total nacional sobe para 2.418

30/07/2020 13:54 - Modificado em 30/07/2020 13:54

Cabo Verde registou mais 45 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, sendo a maioria na ilha de Santiago, principal foco da pandemia da Covid-19 e ainda mais 7 novos casos na ilha do Sal, aumentando o total acumulado nacional desde 19 de março para 2.418, conforme informações avançadas, esta quinta-feira, 30, no comunicado do Ministério da Saúde.

Os novos casos na ilha de Santiago, que vê o seu acumulado chegar aos 1.845, foram registados sobretudo na cidade da Praia, com 27 infeções, aumentando o número acumulado de casos positivos para 1.389. Os outros novos casos na ilha foram registados em Santa Cruz (6), Santa Catarina (2), Ribeira Grande de Santiago (1), São Domingos (1) e São Lourenço dos Órgãos (1).

A ilha do Sal um dos focos da pandemia da covid-19 no país e que nos últimos dias não teve o registo de novos casos, voltou hoje a registar 7 novas infeções, chegando assim a um acumulado de 442 casos, desde o primeiro caso local reportado a 01 de Junho.

São Vicente, São Nicolau, Boa Vista e Santo Antão continuam com situação estável, visto que as 18 amostras processadas nos laboratórios de virologia testaram negativo, sendo 13 de São Vicente, 2 de São Nicolau, 2 da Boa Vista e 1 de Santo Antão.

O Fogo que ainda não registou nenhum caso da doença continua fora da lista, após 6 amostras terem dado resultado negativo para a Covid-19.

O país contabiliza um total de 2.418 casos positivos acumulados, 699 ativos, 1.694 recuperados, 23 óbitos e 2 repatriados.