Campanha da Kriol-Ità beneficia 50 famílias de São Vicente

30/07/2020 00:05 - Modificado em 30/07/2020 00:05

A iniciativa faz parte da campanha “Itália-Cabo Verde, 1 só Coração”, idealizada em Roma pela Associação de Amizade Itália-Cabo Verde (Kriol-Ità), de solidariedade a favor da população cabo-verdiana.

As cerca de 50 cestas básicas foram entregues às famílias necessitadas de vários bairros da ilha, referenciadas e identificadas pelo Comando da I Região Militar que “em prol do bem-estar da sociedade cabo-verdiana, serviu de ligação para o levantamento e entrega das cestas básicas na ilha de São Vicente”, com apoio das associações das referidas localidades.

Esta campanha desencadeada pela Kriol-Ità, segundo a sua presidente Maria Silva, é a segunda fase da campanha, desenvolvida pela associação em parceria com a agência Di Teodoro e será prolongada até o mês de dezembro.

Em comunicado o Comando da I Região Militar agradeceu a Kriol-Itá pela iniciativa, mas também, pela oportunidade que lhe foi dada de presenciar a “alegria dessas famílias no momento da entrega”.

“Com este gesto meramente simbólico foram beneficiadas, até ao momento, cerca de 150 núcleos familiares em São Vicente e na Boa Vista”, afirmou Maria Silva.

Iniciativa idêntica recorde-se, foi levada a cabo pela Kriol-Itá na Boa Vista, que em finais de maio contemplou 80 famílias.