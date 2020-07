Cremilda Medina com dois espetáculos em Portugal

29/07/2020 23:54 - Modificado em 29/07/2020 23:54

Cremilda Medina leva a Ponte de Lima no dia 13 de agosto as suas mornas e coladeiras, no âmbito do projecto Ponte de Lima é Uma Surpresa.

E, depois, no dia 5 de setembro será a vez do pátio do enxugo da Fábrica da Pólvora de Barcarena em Oeiras, receber a artista mindelense numa viagem pelos ritmos tradicionais de Cabo Verde.

A decorrer desde 14 de Julho e encontrando-se praticamente realizados metade dos espetáculos do Ponte de Lima é Uma Surpresa, os quais têm sido de enorme qualidade e bastante procurados pelo público, quer presencialmente, quer através das plataformas digitais, mantendo todo o rigor no respeito pelas normas da Direcção Geral de Saúde para eventos e espetáculos ao ar livre.

A Morna, Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, é a estrela guia de Cremilda e o estilo musical que a caracteriza e com que mais tem marcado os palcos por onde tem passado.

A cantora natural do Mindelo, com uma voz que embala, Cremilda canta de coração cheio e em cada canção faz transbordar toda a emoção e identidade de Cabo Verde, atualmente encontra-se em terras lusas, a trabalhar num novo projeto discográfico.