Laboratório de Virologia instalado no Sal sem previsão para retoma da realização de testes

29/07/2020 23:25 - Modificado em 29/07/2020 23:25

Devido a problemas técnicos, o centro virológico instalado no laboratório da BIOLAB no Sal, que começou a realizar testes de COVID-19 no passado dia 09 de julho, não tem funcionado nos últimos dias e, segundo o INSP, não tem uma data certa para a retoma das operações.

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, assegurou que ainda se está a tentar identificar o problema com os reagentes consumíveis e por isso não há uma data certa para que esteja operacional. “Os técnicos estão a fazer tudo para que a retoma do processamento de amostras seja regularizada. De qualquer maneira a Praia tem dado alguma resposta. Portanto, acreditamos que no fim-de-semana teremos a situação normalizada” salientou.

No entanto, frisou que nas questões laboratoriais, sobretudo quando se fala em biologia molecular, as coisas não são fáceis e que devido a qualquer falha nada funciona. Nisto, garantiu que estão fazendo tudo para que seja retomado o ritmo que estava em curso até o surgimento do problema.

“A técnica de PCR engloba várias etapas e se uma etapa não funcionar é no fim que se descobre. Por isso há que fazer tudo e ver onde está o problema e ainda não se conseguiu descobrir exatamente onde, mas acredito que estão perto de poder dar essa resposta” vincou.

Por sua vez, o diretor nacional da Saúde, garantiu que mesmo que o equipamento do Sal avariar “definitivamente” a ilha não ficará sem resposta das amostras. “Havemos de responder quer dos laboratórios da Praia e de São Vicente, ou mesmo recorrendo ao laboratório de Portugal. O importante é que as pessoas fiquem devidamente confinadas até que os resultados sejam revelados” concluiu.