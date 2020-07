Artur Correia: “Situação em São Nicolau é estável, mas Ministério da Saúde está atento”

Artur Correia: “Situação em São Nicolau é estável, mas Ministério da Saúde está atento”

29/07/2020 23:10 - Modificado em 29/07/2020 23:10

Com uma tendência estacionária e até decrescente, nos últimos dias na ilha de São Nicolau a situação é “estável e muito bem organizada” em termos de resposta do reforço do pessoal, informou hoje o diretor nacional da Saúde, Artur Correia.

Na conferência sobre a situação epidemiológica do país, Artur Correia, realçou que todas as ilhas estão a merecer uma “atenção especial” por parte do Ministério da Saúde, e que atendendo a situação epidemiológica de cada ilha vão ser tomadas novas decisões.

“São Nicolau apresenta uma situação estável com um acumulado de 44 casos, mas estamos atentos, porque a situação poderá mudar. Mas a ilha está neste momento muito bem organizada em termos de resposta do reforço do pessoal” frisou.

Correia enalteceu o trabalho das equipas técnicas de outras ilhas que foram destacadas para São Nicolau, mas também na transmissão da experiência adquirida durante a pandemia. “Caso se justificar outras medidas serão tomadas. Mas esperemos que a situação continue estabilizada” assegurou o DNS.

Atualmente, Ribeira Brava de São Nicolau tem 44 casos acumulados de covid-19, dos quais 28 recuperados.

O DNS informou, ainda, que estão 15 pessoas internadas em diversas unidades hospitalares, nomeadamente uma pessoa no Hospital Ramiro Figueira na ilha do Sal, um caso suspeito à espera do resultado. No Hospital Regional Santa Rita Vieira estão 7 pessoas internadas, todas estáveis, e no Hospital Central da Praia estão também 7 internados, incluindo duas grávidas. Apenas um paciente carece de “cuidados redobrados” dos técnicos de saúde.

Cabo Verde conta com 654 casos ativos, 1.694 casos recuperados, 23 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 2.373 casos positivos acumulado.