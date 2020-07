São Vicente: Caso positivo importado de Portugal recebe alta

29/07/2020 17:35 - Modificado em 29/07/2020 17:35

Ocaso positivo de Covid-19 diagnosticado em São Vicente, no passado 15 de julho, importado de Portugal, que estava em isolamento no Centro de Estágio da FCF no Mindelo, recebeu alta esta quarta-feira.

De realçar que esta pessoa viajou de Portugal na primeira semana deste mês e foi colocada pela Delegacia de Saúde em quarentena obrigatória num dos hotéis do centro da cidade do Mindelo.

Este novo caso, recorde-se, foi diagnosticado entre os 30 passageiros que viajaram de Lisboa para São Vicente num voo de repatriamento operado pela TAP sem testes PCR (Polymerase Chain Reaction) realizados e que foram logo colocados em quarentena pelas autoridades sanitárias.

Com esta nova alta a ilha fica apenas com um caso ativo de covid-19, também importado, desta feita da cidade da Praia, está em isolamento domiciliário.

De salientar que São Vicente teve esta quarta-feira, mais 27 amostras com resultados negativos, onde consta a amostra da mulher que tinha testado positivo a um teste rápido aplicado na segunda-feira, no Hospital Baptista de Sousa.

A ilha de São Vicente regista 14 casos acumulados do novo coronavírus e um óbito.

Cabo Verde regista hoje, segundo comunicado do Ministério da Saúde, um óbito na cidade da Praia e mais 19 novos casos positivos, sendo 14 na Praia, 4 em Santa Cruz e 1 em Ribeira Grande de Santiago. Também houve o registo de mais 78 recuperados, das quais a Praia com 23, Santa Catarina 2, Santa Cruz 1, S. Miguel 7, S. S. do Mundo 1, S. Nicolau 2, S. Vicente 1 e Sal 41.

O país contabiliza 654 casos ativos, 1.694 casos recuperados, 23 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 2.373 casos positivos acumulados.