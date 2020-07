Covid-19: Cabo Verde com mais 78 recuperados, 19 novos casos e uma morte

29/07/2020 17:18 - Modificado em 29/07/2020 17:18

Cabo Verde registou hoje a 23ª morte associada ao novo coronavírus e mais 19 novos casos de infeção, aumentando o total acumulado para 2.373, segundo informação oficial. Também houve o registo de mais 78 recuperados.

De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde e da Segurança Social, esta última vítima da covid-19, estava internado no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia, que vê assim o número de óbitos chegar aos 17.

A mesma fonte avançou hoje mais 19 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, todos na ilha de Santiago, que vê assim o seu acumulado ultrapassar a barreira dos 1800 infetados. A Praia registou 14 novos casos, Santa Cruz 4 e 1 em Ribeira Grande de Santiago.

As ilhas do Sal, São Nicolau e São Vicente mantêm uma situação estável, neste momento, visto que as amostras processadas pelos laboratórios de virologia não identificaram nenhum caso novo.

Foram anunciados ainda 78 novos recuperados, dos quais a Praia com 23, Santa Catarina 2, Santa Cruz 1, São Miguel 7, São Salvador do Mundo 1, São Nicolau 2, São Vicente 1 e Sal 41.

O país passa a contabilizar 654 casos ativos, 1.694 casos recuperados, 23 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 2.373 casos positivos acumulados.