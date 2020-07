Comissão Politica do MpD em São Vicente : “Os deputados do PAICV continuam em estado de negação”

29/07/2020 00:14 - Modificado em 29/07/2020 00:15

A presidente da Comissão Política do MpD por São Vicente, Maria Santos Trigueiros, salientou que o Governo vem trabalhando com “todas as suas forças” por São Vicente e por Cabo Verde, pese os condicionalismos do país. Só que no seu entender os deputados do PAICV continuam em “estado de negação” não querendo ver a realidade

Em conferência de imprensa realizada na sede do partido em Mindelo, para reagir às declarações do deputado João do Carmo Brito, do PAICV, relativamente ao balanço à governação do MpD desde 2016, Maria Santos Trigueiros, começou por acusar o PAICV de ter deixado “após 15 anos de governação os sanvicentinos mergulhados num sono profundo, sem esperança e sem perspectivas, querendo agora vir com um discurso de defensores de São Vicente”.

Maria Trigueiros vincou que nas “várias oportunidades que teve”, e ao longo de tanto tempo, “o PAICV não se lembrou que São Vicente fazia parte de Cabo Verde e recentemente tiveram a oportunidade de se redimir com a Regionalização, mas os seus deputados votaram contra a sua ilha.”

Maria Trigueiros, assegurou que o MpD vem trabalhando com “todas as suas forças” por São Vicente e por Cabo Verde, focando-se nas necessidades e aspirações das pessoas, no desenvolvimento que todos almejam. “E, para desgosto do PAICV e de toda a oposição, o Governo do MpD vai continuar a trabalhar e a envidar todos os esforços para que a população de São Vicente tenham uma vida melhor, com condições humanas mais dignas e com menos sofrimento para as famílias” .

Segundo a mesma, é neste sentido e nas obras de requalificação urbana, de saneamento e de acesso às localidades, em parceria com a Câmara Municipal de São Vicente, que o PAICV vai continuar a ouvir o MpD falar de “melhores condições” nos sectores da energia, da água, dos transportes e das comunicações, do ambiente, da habitação, do desporto, da saúde e do sector financeiro.

Para justificar Maria Trigueiros, enumerou algumas obras que estão prontas ou em curso em São Vicente, com destaques para a requalificação e asfaltagem da estrada Cidade/Baía das Gatas, edificação do Centro de Hemodiálise, do Bloco Ambulatório, da implementação do Projecto de melhoria no diagnóstico da saúde, implementação do Projecto Cidade Segura, Construção do Data Center, Programa “Outros Bairros”, Campus do Mar, Zona Económica Espacial Marítima, construção de 80 habitações sociais no bairro da Portelinha, requalificação da Orla Marítima da Baía das Gatas, requalificação do Estádio Municipal Adérito Sena e a instalação e reforço do laboratório de virologia.

“O Governo do MpD tem uma visão diferente para a ilha de São Vicente, e de Cabo Verde, tendo a iniciativa privada uma importância crucial enquanto motor e promotor do desenvolvimento económico em todos os sectores vitais da nossa sociedade” realçou.

A presidente da Comissão Política do MpD por São Vicente, Maria Santos Trigueiros, vincou que a ilha, voltará a ser transformada no “grande polo agregador e no motor de desenvolvimento de Cabo Verde” no que diz respeito à economia do mar. “O Governo do MpD continua firme e determinado em aproveitar todas as oportunidades e potencialidades do mar para transformar São Vicente num dos pilares fundamentais da economia marítima nacional” sustentou.