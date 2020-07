Câmara de São Vicente e Delegacia de Saúde assinam protocolo de presença de profissionais de saúde nas localidades afastadas

Foto: Inforpress

A Câmara Municipal de São Vicente e a Delegacia de Saúde da ilha, assinam protocolo institucional no âmbito do projeto de apoio a profissionais de saúde, nas localidades mais distantes nomeadamente Salamansa, São Pedro e Calhau, com a duração de seis meses.

O objetivo do protocolo, conforme o Presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves, passa por estarem mais próximos das populações, na materialização de ações diversas, nomeadamente na socialização das medidas de prevenção e controlo epidemiológico de doenças.

Conforme o protocolo, a edilidade mindelense compromete-se a apoiar a presença de profissionais de saúde nestas localidades, através do pagamento do seu alojamento nestes locais, em conjunto com a Delegacia de Saúde que se compromete também a selecionar os enfermeiros que prestarão serviço nestas localidades.

Este protocolo visa unir os esforços das duas instituições no sentido de se criarem as melhores condições sanitárias na ilha.

Para o Delegado de Saúde, esta é também uma forma de aproximar mais a população dos cuidados de saúde e melhorar a qualidade de atendimento à população de São Vicente. “Ter um enfermeiro nestas localidades é colocar a saúde mais perto das pessoas, e poderem ter maior prestação de saúde nestes locais”.

Augusto Neves, por seu lado, destaca e enaltece o trabalho dos profissionais de saúde, pelo “trabalho árduo e intenso nesse período difícil” e espera que a ilha consiga voltar a “respirar tranquilamente”, acrescentando que a saúde tem sido a “principal preocupação” da equipa camarária, principalmente neste momento de pandemia.

Neste sentido, o autarca mindelense apelou ao apoio de todos, porque somente os profissionais de saúde sozinhos não conseguem debelar esta “árdua tarefa”.