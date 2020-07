Delegado de Saúde preocupado com a possibilidade de haver assintomáticos a circularem em São Vicente

28/07/2020 23:51 - Modificado em 28/07/2020 23:51

O Delegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva, disse estar preocupado com a possibilidade do novo coronavírus estar a circular na ilha, e apela ao reforço as medidas de proteção individual.

Esta inquietação foi manifestada ao Notícias do Norte, na sequência do caso do passageiro que viajou da cidade da Praia para São Vicente, com resultado negativo no teste rápido, mas que viria a acusar positivo para Covid-19 em teste PCR, quando já estava em Mindelo.

É que segundo Elísio Silva, este caso mostra que poderá haver muitas outras pessoas que vieram de outras ilhas com testes rápidos negativos, mas que podem estar infetadas, não apresentando sintomas da doença.

Por isso, alerta as pessoas no sentido de reforçarem as medidas de proteção individual e que em caso de sintomas devem entrar em contacto com a Delegacia de Saúde local através dos canais apropriados e nunca presencialmente.

No que toca ao cidadão que veio da cidade da Praia e que testou positivo para Covid-19, assegura que está em isolamento domiciliário e acompanhado pela Delegacia de Saúde.

Sobre o resultado da amostra da senhora que testou positivo em teste rápido aplicado no Hospital Baptista de Sousa na manhã de segunda-feira, Elísio Silva diz que a resposta do teste PCR será conhecida esta quarta-feira e que ela já se encontra em isolamento institucional.