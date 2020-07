Cabo Verde Telecom garante reposição total de todos os serviços e anuncia construção de uma central alternativa

28/07/2020 23:39 - Modificado em 28/07/2020 23:39

Após o incêndio ocorrido na sala de retificadores, na noite do passado dia 11 de julho, que causou vários problemas de comunicação no país, a Cabo Verde Telecom, CVT, anuncia a reposição total dos nossos serviços de voz (Móvel, Fixo e VOIP), internet (Móvel e Fixo) e ZAP TV.

De acordo com a empresa, logo após o incêndio foi acionado um conjunto de medidas visando, numa primeira fase, minimizar o impacto na economia do país e, numa segunda fase, o restabelecimento total dos serviços do Grupo CVTelecom.

Em comunicado, a empresa garante que “o resultado conseguido é fruto de um trabalho árduo desenvolvido pelos técnicos da empresa que estiveram no terreno 24 sobre 24 horas, num esforço extraordinário de entrega e comprometimento”.

Neste sentido, o grupo garante que vai prosseguir com a sua estratégia de modernizar e servir o país. “Temos estado na vanguarda de todo o processo de desenvolvimento de Cabo Verde, assumindo todas as nossas responsabilidades e vamos continuar a fazê-lo, apostando na inovação, na qualidade de serviço e na excelência de relacionamento com os nossos clientes”.

O recém-nomeado Presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Telecom, João Domingos Correia, acrescentou que a empresa “passou por uma traumatizante experiência”, qual seja, uma conflagração que queimou parte da estrutura nuclear do sistema de telecomunicações digitais, admitiu que o processo de averiguação das causas e possíveis efeitos está sob a alçada das autoridades competentes.

Todavia, precavendo para que situações do género, embora remotamente, não venham a afetar de forma tão concludente os serviços prestados tanto ao Estado como à população em geral, garantiu que a companhia nacional responsável pelas telecomunicações está trabalhando num projeto que visa a construção de uma central alternativa para o efeito.