TAP vai reduzir voos para S. Vicente em setembro

28/07/2020 23:34 - Modificado em 28/07/2020 23:34

ATAP retoma a partir de sábado, 01 de agosto, os voos entre Portugal e Cabo Verde, com oito ligações semanais, divididos entre os aeroportos da cidade da Praia e Mindelo. Mas em setembro, conforme a TAP, os voos para S. Vicente serão reduzidos a dois por semana.

Devido a razões técnicas apontadas pelo Governo, em agosto a ilha do Sal não irá receber voos de Portugal que serão retomados só em setembro.

Com a nova actualização feita no website da companhia aérea portuguesa, com as novas rotas e operações que serão mantidas em setembro, pode-se constatar que para São Vicente, que em agosto vai ter 4 ligações semanais, vai ser diminuída para apenas dois voos.

Em sentido inverso a cidade da Praia vai ter um aumento de 4 para 7 voos semanais com Lisboa, enquanto que a ilha do Sal entra na lista dos destinos cabo-verdianos da TAP com 3 voos semanais.