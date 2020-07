Bispos católicos em carta aberta contra Bolsonaro. “Ódio e preconceito”

28/07/2020 17:47 - Modificado em 28/07/2020 17:47

Os 152 bispos da Igreja Católica brasileira falam de “omissão, apatia e rejeição pelos mais pobres”, além de “incapacidade para enfrentar crises”.

Mais de 150 bispos da Igreja Católica criticaram a resposta de Jair Bolsonaro à pandemia, que consideram negligente, incapaz e omissa, numa missiva intitulada ‘Carta ao Povo de Deus’, que foi divulgada através da imprensa.

Os líderes católicos indicam que o Brasil enfrenta uma “tempestade perfeita”, com uma crise sanitária sem precedentes, uma queda da economia devastadora e uma profunda crise política causada, em grande parte, pelo presidente de extrema-direita.

Os bispos falam de “omissão, apatia e rejeição pelos mais pobres”, além de “incapacidade para enfrentar crises”. Dizem, ainda, que o presidente usa o nome de Deus para “difundir mensagens de ódio e preconceito”.

“Assistimos a discursos anticientíficos, que tentam naturalizar ou normalizar o flagelo dos milhares de mortes pela Covid-19”, lê-se ainda, apelando aos brasileiros para que despertem “do sono” que os “imobiliza” e os “faz meros espectadores da realidade de milhares de mortes”.

Esta carta aberta surge depois dos profissionais da saúde do Brasil terem apresentado, este domingo, dia 26, uma queixa contra o presidente Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia (Países Baixos), denunciando a atuação do presidente na pandemia do novo coronavírus.

Recorde-se que o maior país da América do Sul soma, desde 26 de fevereiro, quando o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado no Brasil, 87.618 óbitos e 2.442.375 infeções pelo novo coronavírus.

