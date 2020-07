Cabo Verde com mais 26 casos de COVID-19 e 66 recuperados

28/07/2020 16:57 - Modificado em 28/07/2020 16:57

Cabo Verde confirmou hoje mais 26 casos de COVID-19, aumentando o total acumulado para 2.354. Também o número de recuperados volta a subir, com mais 66 altas registadas hoje, anunciou o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico desta tarde, do total de 298 amostras processadas esta segunda-feira, 26 testaram positivo para o novo coronavírus, sendo que a quase totalidade dos novos casos foram registados na ilha de Santiago com 24, distribuídos pelos concelhos da Praia (21) e São Miguel (3), enquanto os outros dois casos foram diagnosticados no Sal e em Ribeira Brava de São Nicolau.

Das amostras negativas 104 são da Praia, 44 do Sal, 6 de São Vicente, 86 de São Nicolau, 25 de São Miguel, 4 de Santa Cruz e 2 de Santa Catarina de Santiago.

A tutela da Saúde de Cabo Verde adiantou ainda que o país registou mais 66 recuperados que foram confirmados na Praia (9), Santa Catarina (8), Santa Cruz (10), Sal (33) e Tarrafal (6), aumentando o total de altas para 1.616.

O país passa a contabilizar 714 casos ativos, 1.616 casos recuperados, 22 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 2.354 casos positivos acumulados desde 19 de março.