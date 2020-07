Número de recuperados da Covid-19 mais que duplica em relação a casos ativos

27/07/2020 17:25 - Modificado em 27/07/2020 17:26

Conforme informações fornecidas hoje pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social (MSSS), Cabo Verde teve hoje o registo de mais 103 pessoas recuperadas da covid-19, atingindo os 1.550, mais do dobro em relação ao número de casos ativos que é de 754.

Os dados do MSSS apontam que desde o início da pandemia da covid-19 no país, a 19 de março o registo de 1.550 pessoas recuperadas da covid-19, sendo a maioria nas ilhas de Santiago e do Sal, focos da pandemia da Covid-19.

Com mais 103 altas hoje, a Praia com 32, Santa Catarina 30, São Salvador do Mundo 3, São Miguel 2, Santa Cruz 1, São Lourenço 1, Sal 17 e São Nicolau 17.

Cabo Verde contabiliza neste momento 2.328 casos positivos acumulados de COVID-19, 754 casos ativos, 1.550 casos recuperados, 22 óbitos e 2 transferidos.