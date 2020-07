Mindelo recebe navio da Guarda Costeira dos EUA que irá apoiar Cabo Verde no combate às actividades ilícitas

27/07/2020 15:31 - Modificado em 27/07/2020 15:31

Aportou esta manhã no Mindelo, o navio Bear (WMEC 901), da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, para apoio em ações de combate às actividades ilícitas no país, até agosto, a convite do Governo.

Conforme comunicado do executivo e disponibilizado pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o navio Bear realizará missões no âmbito do apoio à segurança nos espaços marítimos sob a soberania e jurisdição do Estado de Cabo Verde, de modo a reforçar a parceria entre os dois governos e os esforços comuns no combate à atividade marítima ilícita no Atlântico.

“Em coordenação com alguns parceiros de Cabo Verde, o USCGC Bear reforçará o conhecimento do domínio marítimo, irá apoiar na fiscalização da pesca ilegal não declarada e não regulamentada (IUU) e no combate ao crime organizado transnacional” refere a mesma fonte.

De acordo com a mesma, esta ação irá complementar e ampliar a visita anteriormente efectuada a Cabo Verde em 2019 pelo USCG Thetis (WMEC 910), que visitou o porto de Mindelo, na ilha de São Vicente, tendo participado na operação anual de segurança marítima Junction Rain.

Durante essa visita, a tripulação do USCGC Thetis realizou intercâmbios profissionais e patrulhas conjuntas com os militares da Guarda Costeira de Cabo Verde.

A nota esclarece que os governos dos Estados Unidos e de Cabo Verde assinaram um acordo de cooperação bilateral em 2014, que permite e regula a realização de exercícios e operações entre as Guardas Costeiras dos dois países.

O comunicado adianta que os EUA estão “comprometidos em melhorar a consciencialização do domínio marítimo e incrementar a segurança para impedir atividades ilícitas na região, pelo que consideram que “esses esforços, associados à forte parceria com Cabo Verde, são vitais para garantir o respeito à soberania e a prossecução de práticas marítimas internacionais adequadas.”

“O Governo dos EUA orgulha-se de fortalecer os mais de 200 anos de laços bilaterais entre os Estados Unidos e Cabo Verde, nomeadamente através do reforço da nossa parceria estratégica e da aplicação do modus operandi do governo americano no trabalho com Cabo Verde em questões de segurança marítima” conclui.