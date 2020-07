Criado Corredor Aéreo entre Cabo Verde e Portugal com obrigatoriedade de teste negativo à COVID-19

27/07/2020 15:17 - Modificado em 27/07/2020 15:17

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, assegurou esta segunda-feira, 27, que os voos entre Portugal e Cabo Verde, serão retomados no próximo sábado, 01 de agosto, frisando que os cidadãos que pretendem viajar entre estes dois países terão que apresentar um teste negativo à COVID-19 realizado nas 72 horas anteriores.

Luís Filipe Tavares fez estas declarações em conferência de imprensa, na cidade da Praia, na sequência do pedido que o Governo português fez a Cabo Verde, para um corredor aéreo entre os dois países para viagens essenciais como regresso de residentes, trabalho, estudo, saúde e razões humanitárias.

Segundo explicou o governante, esse pedido de Portugal vem na sequência de um outro pedido feito pela TAP ao Governo Português para facilitar essa “abertura excecional” da fronteira.

O ministro sustentou que estes voos vão ser assegurados inicialmente pela TAP, devendo posteriormente ser estendidos à Cabo Verde Airlines e a SATA. O avião sai de Lisboa para São Vicente e para a Praia e de São Vicente/Praia para Lisboa.

Durante o mês de agosto os voos entre Lisboa e Cabo Verde serão mantidos apenas com as cidades do Mindelo e da Praia, com oito ligações semanais. Os passageiros com origem nestes países terão de apresentar um teste negativo à COVID-19 realizado nas 72 horas anteriores.

Cabo Verde suspendeu em 19 de março todas as ligações aéreas internacionais, para conter a progressão da pandemia da Covid-19 no arquipélago, autorizando apenas voos sanitários. A suspensão deveria ser levantada no mês de julho, mas o Governo cabo-verdiano adiou para agosto a retoma das ligações internacionais.

Cabo Verde regista um acumulado de 2.307 casos diagnosticados de covid-19 desde 19 de março, com 22 óbitos, e 1.447 já foram dados como recuperados.