Teste PCR confirma infeção pelo novo coronavírus a passageiro que viajou da Praia para São Vicente com teste rápido negativo

27/07/2020 15:02 - Modificado em 27/07/2020 15:02

Um passageiro que viajou da cidade da Praia para São Vicente, na passada sexta-feira, 24 de julho, com resultado negativo em teste rápido para a Covid-19, mas que estava à espera do resultado do teste PCR, veio a acusar positivo para a infeção pelo novo coronavírus.

De acordo com informações avançadas pela Rádio Pública, este cidadão, que está assintomático, só veio a saber da resposta do teste PCR no sábado, já no Mindelo, mas que até ao momento ainda não se encontra em isolamento institucional.

A mesma fonte adianta que durante a viagem este senhor esteve sempre com a sua máscara de proteção e que as pessoas que viajaram no mesmo voo estão em investigação pela Delegacia de Saúde de São Vicente.

A RCV informou ainda que uma senhora, residente em São Vicente, testou positivo para teste rápido no Hospital Baptista de Sousa e que já foi recolhido amostra para testes PCR, para confirmar se está ou não infetada. O NN contactou o Delegado de Saúde de São Vicente para saber mais detalhes sobre estas informações, mas tal foi impossível até ao momento.