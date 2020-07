Covid-19: Laboratório de virologia do Sal volta ao ativo e parte dos resultados das amostras pendentes começa a ser divulgado hoje

27/07/2020 00:45 - Modificado em 27/07/2020 00:45

Cerca de 150 amostras estão pendentes à espera de resultados no Laboratório do Sal e parte dos resultados começa a ser divulgado esta segunda-feira.

Depois de três dias de suspensão da análise das amostras para diagnóstico de covid-19, devido à falta de reagentes, o laboratório de virologia da ilha do Sal retomou as atividades na tarde deste domingo, 26.

Conforme a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Mendonça, tudo se deveu ao atraso no envio dos reagentes, o que condicionou a análise das amostras recolhidas na ilha.

No entanto, garantiu que os técnicos estão a fazer os possíveis para processar o máximo de amostras pendentes. “Acreditamos que grande parte dos resultados poderá estar disponíveis esta segunda-feira, 27 de julho”.

A presidente do INSP diz que na ilha do Sal, as amostras colheitas respeitam a prioridade sempre aos casos suspeitos, aos contactos ou alguma situação de urgência, pelo que adianta que não há muita acumulação de amostras.

O laboratório de virologia da ilha do Sal, o último dos três instalados para diagnóstico de covid-19 em Cabo Verde, dá cobertura às ilhas do Sal e da Boa Vista.

De acordo com a atualização dos dados de domingo, o país contabiliza um acumulado de 2.307 casos de Covid-19, dos quais 836 estão ativos, 1.447 já recuperaram da doença, 22 faleceram e dois doentes evacuados para os respetivos países de origem.