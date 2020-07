Passageiros de São Nicolau com obrigatoriedade de testes rápidos negativos para viajarem para outras ilhas

26/07/2020 19:02 - Modificado em 26/07/2020 19:02

À semelhança das ilhas de Santiago e Sal, a ilha de São Nicolau vai passar a ter obrigatoriedade de testes rápidos negativos para passageiros que queiram viajar para outras ilhas, anunciou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, durante a visita a ilha.

Ulisses Correia e Silva assegurou que a semelhança das ilhas do Sal e Santiago “esta medida é de precaução”, tanto para o passageiro, como também para as pessoas com quem este poderá ter contacto.

O primeiro-ministro garantiu ainda que todas condições estão criadas para que os testes sejam realizados nos dois centros de saúde da ilha.

Deste encontro saiu ainda outras medidas, como o reforço de mais meios humanos e materiais para a ilha, o reforço da comunicação, sensibilização e fiscalização, com o apoio do contingente militar e agentes da IGAE.

De realçar que neste momento a ilha de São Nicolau tem 32 casos ativos de Covid-19 e 9 recuperados.