Covid-19: Cabo Verde registou 49 novos casos e 84 recuperados nas últimas 24 horas

26/07/2020 18:53 - Modificado em 26/07/2020 18:53

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas 49 novos casos de Covid-19, dos quais 48 na ilha de Santiago e 84 recuperados, conforme dados atualizados hoje pelo Ministério de Saúde e Segurança Social (MSSS).

De acordo com o comunicado do MSSS, do total dos 328 resultados recebidos hoje dos laboratórios de virologia, 49 são casos novos de covid 19, sendo 26 da Praia, 22 em Santa Cruz e um da Ribeira Brava de São Nicolau.

De entre os resultados negativos foram contabilizados 84 recuperados, dos quais Santa Catarina de Santiago com 10, São Miguel 2, Santa Cruz 53, Sal 15 e São Nicolau 4.

Com a atualização dos dados, Cabo Verde passa a contabilizar 836 casos ativos e 1.447 casos recuperados, 22 óbitos e dois transferidos, perfazendo um total acumulado de 2.307 casos positivos, de acordo com as autoridades sanitárias.