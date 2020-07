Covid-19: Cabo Verde com recorde diário de doentes recuperados após 147 altas

25/07/2020 22:50 - Modificado em 25/07/2020 22:50

Cabo Verde registou hoje mais 147 doentes recuperados da infeção pelo novo coronavírus, um número diário mais elevado no país, que passou a ter um total de 1.363 casos recuperados da Covid-19, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o MSSS refere que dos 147 recuperados, a cidade da Praia teve nas últimas 24 horas um total de 108 altas, Santa Cruz 2 e Sal 37, sendo até então o número diário mais elevado desde o início da pandemia da covid-19 no pais e que remonta a 19 de março.

Entretanto, o Ministério da Saúde reportou mais 38 novas infeções provocadas pelo novo coronavírus, sendo que maioria registada no município da Praia com 36 casos. Os outros dois casos foram diagnosticados em São Salvador do Mundo e Ribeira Brava de São Nicolau.

O país passa a contabilizar 871 casos ativos, 1.363 casos recuperados, 22 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 2.258 casos positivos acumulados.