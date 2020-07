Alex Saab solicita prisão domiciliária devido ao seu estado de saúde

25/07/2020 22:44 - Modificado em 25/07/2020 22:44

Oempresário Alex Saab que está detido na cadeia do Sal, pede que seja tratado de acordo com as normas aceites do direito internacional e solicita a prisão domiciliária enquanto aguarda o processo de extradição. Este pedido foi feito numa missiva enviada ao diretor da prisão da ilha do Sal, onde se encontra detido, este diz que ao abrigo das normas aceites do direito internacional lhe devem ser concedidos “certos níveis básicos de saneamento, alimentação e acesso a cuidados médicos apropriados”.

Salienta também que, devido aos seus “graves problemas de saúde, está a pedir para ser colocado em prisão domiciliária, uma exigência razoável que está a fazer com o devido respeito pelas autoridades cabo-verdianas”.

Na sua carta Saab adianta que as condições na prisão de Cabo Verde “são uma violação dos meus direitos fundamentais e humanos, reconhecidos por vários tratados e convenções internacionais”.

“De acordo com o relatório médico fornecido pelo Sr. Saab e a sua defesa, ele sofre de problemas de glicose, tiroide e coração e que nas circunstâncias, a prisão domiciliária enquanto o processo de extradição segue o seu curso, é apenas razoável e justa, para que as suas condições de saúde não continuem a deteriorar-se” sustenta.

Por fim, Alex Saab informou o diretor da prisão que, tem “plena confiança” no sistema judicial cabo-verdiano e que aguarda “com paciência, a decisão do sistema judicial cabo-verdiano”, que acredita “estará em conformidade com os tratados e convenções internacionais”. Nisto solicita a prisão domiciliária com acesso a tratamento médico afirmando que tal seria justo.