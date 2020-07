Problemas no Laboratório de Virologia instalado no Sal inviabiliza realização de testes

24/07/2020 22:35 - Modificado em 24/07/2020 22:35

O centro virológico instalado no laboratório da BIOLAB no Sal, que começou a realizar testes de COVID-19 no passado dia 09 de julho, não tem funcionado nos últimos dias devido a problemas técnicos que deverão ficar resolvidos este sábado, segundo o director nacional da Saúde.

Artur Correia fez este esclarecimento ao ser questionado sobre o porque de nos últimos dois dias o laboratório de virologia do Sal não ter analisado nenhuma amostra, deixando assim muitas amostras pendentes e à espera de resultados.

“Não é sinal de que não há casos. O laboratório de virologia está com um problema que deverá ser resolvido este sábado e começaremos a ter os resultados” salientou o DNS.

A mesma fonte diz, contudo, que as autoridades sanitárias têm estado no terreno a trabalhar na investigação epidemiológica e inquéritos nas comunidades, onde tem sido aplicado testes rápidos e que todas as pessoas suspeitas vão sendo colocados em isolamento e quarentena domiciliária. “Os resultados, segundo as provisões, vão sair amanhã” sustentou.

O DNS informou que em todo o país estão internadas 17 pessoas, sendo 7 no Hospital Santa Rita Vieira em Santiago Norte, que estão estáveis, 3 no Hospital Ramiro Figueira no Sal, que também estão estáveis, 7 no Hospital Agostinho Neto, das quais seis estão estáveis e um paciente apresenta algumas complicações.

Cabo Verde contabiliza 980 casos ativos, 1.216 casos recuperados, 22 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 2.220 casos positivos acumulados.