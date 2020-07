Covid-19: Cabo Verde soma 30 novos casos e mais 66 pessoas recuperadas

24/07/2020 17:08 - Modificado em 24/07/2020 17:08

O Ministério da Saúde confirmou hoje mais 30 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, a maioria na ilha de Santiago, aumentando para 2.220 o total acumulado de infeções desde 19 de março.

De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde, os laboratórios de virologia do país analisaram 359 amostras nas últimas 24 horas, das quais 30 deram resultado positivo para Covid-19. Praia (7), Ribeira Grande de Santiago (12), Santa Catarina de Santiago (2), Santa Cruz (2), São Miguel (2), São Salvador do Mundo (2) e Ribeira Brava de São Nicolau (3), são os casos reportados hoje.

A mesma fonte adiantou que o país registou mais 66 pessoas recuperadas da doença, sendo a Praia com 29, Santa Catarina 10, São Salvador do Mundo 1, Tarrafal 2, Santa Cruz 5, São Domingos 2 e Sal 17, perfazendo um total até agora de 1.216 doentes com alta hospitalar.

Relativamente aos casos ativos, passam a ser de 980, a que se somam 22 óbitos e dois transferidos, de um total de 2.220 casos positivos acumulados da doença desde 19 de março, ainda segundo o Ministério da Saúde.