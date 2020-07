Sal: Prisão preventiva para suspeito de cometer três crimes de agressão sexual de menor

O Tribunal da Comarca do Sal aplicou prisão preventiva a um individuo de 36 anos, suspeito da prática de três crimes de agressão sexual de menor, dois dos quais com penetração.

Conforme nota da Polícia Judiciária, o indivíduo foi detido na quinta-feira, 23, fora de flagrante delito, na localidade de Chã de Matias, ilha do Sal, suspeito da prática de três crimes de agressão sexual de menor, dois dos quais com penetração, a três vitimas menores, com idades compreendidas entre os 4 e os 15 anos, que vinham sendo agredidas sexualmente pelo detido desde novembro de 2019.

O detido foi presente esta sexta-feira, 24, ao Tribunal da Comarca do Sal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado prisão preventiva.