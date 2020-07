Covid-19: Mais uma morte na Praia eleva para 22 total em Cabo Verde

24/07/2020 14:54 - Modificado em 24/07/2020 14:54

Cabo Verde registou mais uma morte associada à Covid-19, na cidade da Praia, elevando para 22 o total de óbitos no país relacionados com a doença. A décima sexta na ilha de Santiago.

De acordo com informações recolhidas, trata-se de homem de 53 anos, que residia no bairro da Achadinha, na Cidade da Praia, e que tinha outras complicações de saúde além da obesidade, e que deu entrada ontem à tarde no Hospital Agostinho Neto, onde acabaria por falecer na madrugada de hoje.

Este esteve em casa nos últimos 3 dias com tosse e febre, sendo que foi feito a recolha de amostra para teste PCR, que veio a se confirmar positivo na manhã desta sexta-feira, já após o óbito.

Com mais esta morte, o país passa a registar um total de 22, dos quais 16 na ilha de Santiago, quatro no Sal, um na Boa Vista e outro em São Vicente.