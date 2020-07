Estádio Adérito Sena vai ter pista de Atletismo com capacidade para receber provas internacionais

24/07/2020 14:44 - Modificado em 24/07/2020 14:44

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu hoje no Mindelo que o Estádio Municipal Adérito Sena que está a ser alvo de obras de reabilitação, vai ser dotado de uma pista de atletismo com condições para receber provas internacionais.

As declarações do governante foram feitas à imprensa na sequência da visita realizada hoje à infraestrutura desportiva, onde assegurou que o “novo” Adérito Sena, para além de receber no futuro jogos da seleção nacional, vai também ser palco de grandes competições internacionais de atletismo, devido a qualidade da pista de tartan que vai ser dotado o recinto desportivo.

“A Câmara Municipal vai avançar, e o Governo também, para um entendimento de fazermos uma parceria para que isso aconteça, aproveitando as obras que estão em execução porque fica um projeto completo” vincou.

De salientar que há muito que os atletas da ilha pedem uma pista de tartan e que na sequência das obras do Estádio Adérito Sena, reforçaram o seu descontentamento pelo facto de o novo projeto do estádio não incluir uma pista em melhores condições.