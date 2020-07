Ilha do Sal com 158 pessoas recuperadas da Covid-19

24/07/2020 00:08 - Modificado em 24/07/2020 00:08

A ilha do Sal, um dos focos da pandemia da covid-19 no país, apesar de ter neste momento 433 casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus, já tem 158 pessoas recuperadas, de acordo com dados do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Com mais 8 recuperados na quarta-feira, a ilha mais turística do país e que registou o seu primeiro caso de covid-19 no passado dia 01 de junho, atinge assim as 158 altas, o segundo maior número a nível nacional, já que a cidade da Praia tem 757 pessoas recuperadas da doença.

A nível do arquipélago contam-se até esta quinta-feira, 1.150 recuperados da doença, sendo 757 na Praia, Sal 158, Boa vista 54, São Vicente 11, Santa Cruz 95, São Miguel 6, São Salvador do Mundo 4, Tarrafal de Santiago 4, São Domingos 3, Santa Catarina de Santiago 37, Ribeira Grande de Santo Antão 4, Ribeira Grande de Santiago 11, Ribeira Brava 4 e Maio 2.

A ilha do Sal, com quatro óbitos até ao momento, é também o segundo município do país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, já que a cidade da Praia tem até esta data 14 óbitos. São Domingos (1), São Vicente (1) e Boa Vista (1) são os outros municípios do país que já tiveram mortes provocadas pelo novo coronavírus.

O Sal tem neste momento 433 casos acumulados, sendo 158 recuperados, 4 óbitos e 271 ativos.

Cabo Verde contabiliza neste momento 2.190 casos acumulados de COVID-19, dos quais 1.017casos ativos, 1.150 casos recuperados, 21 óbitos e 2 transferidos.