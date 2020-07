Primeiro-ministro retoma visita às obras em curso em São Vicente

23/07/2020 20:40 - Modificado em 23/07/2020 20:40

Para assinalar a retoma dos investimentos públicos, com ênfase para a requalificação urbana e ambiental, desencravamento de localidades, construção e reabilitação de estradas e sector agrícola, o PM retoma esta sexta-feira a visita à ilha de São Vicente, onde irá constatar “in loco” o andamento das obras financiadas pelo executivo.

Depois de uma visita à ilha de Santo Antão, onde a comitiva liderada por Ulisses Correia e Silva visitou e inaugurou algumas obras, esta sexta-feira, retomam a visita à ilha de São Vicente, com foco no Projeto Alto de Bomba, do Estádio Municipal Adérito Sena, Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD), obras de requalificação da Orla Marítima da Baía das Gatas e aos projetos hidroagrícolas do Norte de Baía.

Na segunda-feira passada, o PM acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal de São Vicente visitaram às obras de habitações sociais em Portelinha, que segundo o executivo vão ficar prontos em Abril de 2021.

O governante faz-se acompanhar de uma delegação composta pelos ministros da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, ministra das Infraestruturas e Ordenamento do Território, Eunice Silva e do ministro-Adjunto do Primeiro Ministro e da Integração Regional, Rui Figueiredo.

A visita à região norte do país ficará concluída na ilha de São Nicolau, onde este fim-de-semana, UCS vai tomar pulso e inaugurar as obras de requalificação de Scada, vistoriar os trabalhos na estrada de Fragata e do Centro Histórico de Preguiça.