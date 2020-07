São Vicente com apenas um caso ativo de Covid-19

23/07/2020 17:36 - Modificado em 23/07/2020 17:37

Dos dois pacientes que estavam em isolamento em São Vicente, um recebeu alta hoje, após a confirmação do segundo resultado negativo nos exames, pelo que neste momento a ilha tem apenas um caso ativo de covid-19. São Vicente conta com 11 pessoas recuperadas da doença e uma morte.

Este recuperado, trata-se de um agente policial a quem foi diagnosticado a Covid-19 no passado dia 23 de junho, quando foi submetido ao teste rápido e testou positivo e que posteriormente foi confirmado no teste PCR. O agente policial estava em isolamento no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

O único caso ativo de Covid-19 na ilha é uma cidadã de 60 anos, que chegou a São Vicente proveniente de Portugal, em um voo de repatriamento, e foi diagnosticada no dia 15 de julho.

O Ministério da Saúde deu conta hoje que mais três amostras de São Vicente tiveram resultado negativo para a covid-19.