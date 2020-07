Covid-19: Mais 36 infetados e 18 recuperados nas últimas 24 horas

23/07/2020 17:18 - Modificado em 23/07/2020 17:18

Num total das 301 amostras processadas nos laboratórios de virologia do país ontem, 22, os resultados são os seguintes: 36 novos casos de COVID-19, sendo 13 na Praia, 13 em Santa Cruz, 5 em São Miguel, 3 em São Salvador do Mundo e um na Ribeira Brava de São Nicolau. Os dados são do Ministério da Saúde e da Segurança Social, anunciados em comunicado.

Dessas amostras, 232 testaram negativo, das quais 150 da Praia, 36 de São Miguel, 2 de Santa Catarina de Santiago, 12 de São Salvador do Mundo, 4 de São Domingos, 4 de São Vicente e 24 da Ribeira Brava de São Nicolau.

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas mais 18 recuperados sendo a Praia com 15, São Vicente 1 e São Miguel 2.

Com o surgimento desses novos casos, Cabo Verde contabiliza 2.190 casos acumulados de COVID-19, dos quais 1.017 casos ativos, 1.150 casos recuperados, 21 óbitos e 2 transferidos.