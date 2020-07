Cabo Verde integra pote 4 no sorteio do Mundial de Andebol

23/07/2020 15:00 - Modificado em 23/07/2020 15:00

A seleção cabo-verdiana de andebol integra o pote 4 do sorteio do Campeonato do Mundo da modalidade que vai decorrer, em 2021, no Egipto.

Depois de em janeiro deste ano a seleção ter conseguido uma qualificação histórica para participar num Campeonato do Mundo de Andebol, com o quinto lugar na sua primeira aparição num Campeonato Africano das Nações da modalidade, que decorreu na Tunísia, os moldes do Campeonato do Mundo ditaram que Cabo Verde integrasse o pote 4.

Cabo Verde ficou faz par com as equipas de Angola, Marrocos, Polónia, República Democrática do Congo, Rússia e uma Seleção do continente americano ainda por apurar.

O sorteio para o campeonato do mundo vai decorrer a 9 de setembro enquanto a prova realiza-se de 13 a 31 de janeiro de 2021 no Egipto e vai envolver 32 equipas.

Potes do sorteio:

Pote 1: Alemanha, Croácia, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Noruega, Portugal e Suécia

Pote 2: Argentina, Argélia, Áustria, Bielorrússia, Catar, Egito, Hungria e Tunísia

Pote 3: Barhein, Brasil, Coreia do Sul, França, Islândia, Japão, República Checa e Uruguai

Pote 4: Angola, Cabo Verde, Marrocos, Polónia, República Democrática do Congo, Rússia e Seleção do continente americano.